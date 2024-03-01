Секс китів уперше потрапив на фото — він був одностатевим

Уперше горбатих китів помітили за сексом. І цей історичний момент мав цікавий поворт — два кити були самцями.

Одностатевий секс морських тварин підтвердили вчені. Це відбулося біля узбережжя Гаваїв у січні 2022 року. Спочатку кити кружляли навколо човна, а потім почали сексуальну активність. Це дозволило фотографам Лайло Кранніхфельд і Бренді Романо зафіксувати перший доказ гомосексуальної поведінки горбатих китів і загалом зробити перше фото статевих стосунків цього виду.

На фото видно, як один із китів тримав іншого своїми грудними плавниками, проникаючи в нього. Інший, найімовірніше, був хворий, виснажений і вкритий китовими вошами.

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Пеніси самців горбатих китів ховається у так званій «генітальній щілині», щоб зробити його більш обтічним під час плавання. Його бачили лише кілька разів у минулому.

Китоподібні, такі як горбаті кити, можуть використовувати статеву щілину або анальний отвір для одностатевого сексу. Вони здатні практикувати репродуктивну поведінку або формувати соціальний союз чи затверджувати свого роду домінування.

Гомосексуальна поведінка поширена серед тварин, її помічали серед дельфінів і косаток, але ніколи раніше між горбатими китами. Загалом, за словами дослідниці китів з Pacific Whale Foundation Стефані Стек, сексуальна поведінка горбатих китів «залишалася здебільшого загадкою досі».

Довжина горбатих китів сягає 16 метрів, а вага — 36 тонн. Вони зазвичай проводять літо, харчуючись у полярних водах, а потім восени та взимку мігрують до тепліших вод тропічного клімату.