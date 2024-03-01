Le Figaro: Макрон незабаром збере лідерів усіх партій парламенту, щоб обговорити війну в Україні

Єлисейський палац надіслав запрошення лідерам французьких партій, представлених у парламенті, на зустріч із президентом Емманюелем Макроном. Уже 7 березня вони мають обговорити війну в Україні.

Про це пише французьке видання Le Figaro.

На зустрічі також буде присутній премʼєр-міністр Габріель Атталь. У такому ж форматі президент Франції приймав лідерів партій у жовтні 2023 року, через кілька днів після нападів ХАМАС на Ізраїль.

За даними видання, серед тем, які хоче порушити Макрон, — питання можливого відправлення сухопутних військ в Україну, а ще голосування в парламенті щодо співпраці України та Франції у сфері безпеки.

Що передувало

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі 26 лютого заявив, що не виключає можливої відправки сухопутних військ в Україну для її підтримки у війні з росією.

«Сьогодні немає консенсусу щодо відправки сухопутних військ, але виключати нічого не можна. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб росія не перемогла», — сказав тоді Макрон.

Президент відмовився уточнювати, які країни допускають можливість відправити війська, але зазначив, що важливо зберігати деяку «стратегічну двозначність». Його заява спровокувала низку запитань до лідерів країн НАТО з боку журналістів. Після цього союзники по НАТО, зокрема США і Німеччина, почали казати, що не мають наміру надсилати війська.

Макрон пізніше в коментарях журналістам заявив, що всі його коментарі щодо війни між Україною і росією були «ретельно продумані».

«Це досить серйозні питання; кожне слово, яке я говорю з цього приводу, є зваженим, продуманим і виваженим», — сказав журналістам Макрон. Від подальших коментарів він відмовився.