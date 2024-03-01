У Відні підозрюють 17 підлітків у періодичному ґвалтуванні 12-річної

В Австрії правоохоронці підозрюють 17 підлітків у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою, що відбувалося в період з лютого до червня 2023 року у Відні.

Про це повідомила поліція Відня.

Торік у жовтні мати дівчини й вона сама звернулися із заявою до поліції. Неповнолітня розповіла про наругу над нею і додала, що підозрювані робили фото й відео під час статевого акту.

Південний відділ кримінальної поліції Відня встановив особи 15 з 17 підозрюваних у сексуальному насильстві над неповнолітніми, створенні фото й відео сексуального характеру неповнолітніх та в одному випадку у зґвалтуванні.

Підозрюваними є чотирнадцять неповнолітніх хлопців віком від 14 до 17 років, один 19-річний і ще двоє невстановлених. Вони є громадянами Сирії, Туреччини, Північної Македонії, Італії, Болгарії, Сербії та Австрії.

Тринадцятьох підозрюваних вранці 29 лютого доставили до Віденської прокуратури. Під час допитів деякі з них зізналися, деякі відкинули звинувачення, а інші відмовилися давати свідчення. Після допитів усіх, крім одного, відпустили. Той, кого продовжили тримати, чинив опір при затриманні.

Постраждала дівчинка отримує психосоціальну та юридичну підтримку. Справою займається Центр захисту потерпілих Віденської поліції.