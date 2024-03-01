Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів вагою понад карат

Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів і ювелірних виробів вагою понад карат, повідомило МЗС країни.

Обмеження доповнює заборону на російські алмази, яку запровадили в грудні 2023 року. Це дає додаткову гарантію, що алмази, які купує Канада, не підтримують війну росії в Україні. Крім того, Канада і далі працюватиме з міжнародними партнерами для введення нових обмежень проти російських алмазів.

Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів — у 2022 році виробництво оцінили приблизно в $4,7 мільярда. Вона також є значним світовим експортером алмазів і алмазної продукції,