Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів вагою понад карат

Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів і ювелірних виробів вагою понад карат, повідомило МЗС країни.
Обмеження доповнює заборону на російські алмази, яку запровадили в грудні 2023 року. Це дає додаткову гарантію, що алмази, які купує Канада, не підтримують війну росії в Україні. Крім того, Канада і далі працюватиме з міжнародними партнерами для введення нових обмежень проти російських алмазів.
Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів — у 2022 році виробництво оцінили приблизно в $4,7 мільярда. Вона також є значним світовим експортером алмазів і алмазної продукції,
- 6 грудня президент США Джо Байден і лідери країн «Великої сімки» (G7) зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським онлайн і погодили нову заборону на російські алмази. Обмеження запрацювало з 1 січня 2024 року.
- 3 січня 2024 року Євросоюз включив до списку санкцій російську компанію «Алроса». Ця компанія є світовим лідером з видобутку алмазів. Основна її діяльність зосереджена в Якутії, Архангельській області та в Африці. Група видобуває 95% алмазів у росії та 27% всіх алмазів у світі.