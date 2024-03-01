Журналісти BBC знайшли українця, який продавав отруту самогубцям у Британії

Британський суспільний мовник ВВС ідентифікував українця, який продавав отруту у Великій Британії — це киянин Леонід Закутенко. У BBC пишуть, що ця отрута, ймовірно, повʼязана зі 130 випадками самогубства.

Закутенко рекламував свої послуги на форумі самогубців і розповів кореспонденту під прикриттям, що надсилає по п’ять посилок на тиждень до Великої Британії. Коли BBC напряму звʼязалася з чоловіком, він почав заперечувати те, що сказав раніше. Проте розслідування британського суспільного мовника свідчить, що він роками постачав смертоносний хімікат, назву якого BBC не називає.

Цю отруйну речовину можна легально продавати у Великій Британії, але лише компаніям, які використовують його із законною метою. Навіть маленька доза цього хімікату може стати фатальною.

54-річні сестри-близнючки Лінда і Сара померли в Лондоні минулого року після того, як Закутенко надіслав їм отруту. За словами їхньої сестри Хелен Кайт, Лінда купила хімікат за кілька фунтів, дізнавшись про продавця на відомому форумі самогубців.

Учасники цього форуму відкрито обговорюють отруту, що продає Закутенко, вони консультують одне одного про те, як її купувати і використовувати.

За словами експертки із судинної фармакології Лондонського університету королеви Марії Амріти Ахлувалії, ця хімічна речовина, ймовірно, пов’язана з понад 130 смертями у Великій Британії з 2019 року.

Вона провела аналізи крові та інших зразків померлих, які надіслали їй патологоанатоми і поліцейські. 71% зі 187 аналізів показали високий вміст хімікату, що продавав Закутенко.

Журналісти BBC виявили, що Закутенко продавав цю отруту щонайменше з листопада 2020 року. Він також пропонує три різні рецептурні медикаменти, які також застосовують для самогубства.

Схожа справа не так давно набула резонансу. У травні 2023 в Канаді заарештували шеф-кухаря Кеннета Лоу. Зараз його звинувачують у вбивстві 14 людей та в пособництві самогубству.

Вважається, що він продавав хімічну речовину понад 1 200 разів покупцям у 40 країнах світу і причетний до щонайменше 93 смертей у Великій Британії.

22-річний син британського кінопродюсера й актора Девіда Парфітта купив у Кеннета Лоу той самий хімікат, що продавав Леонід Закутенко, і використав його, щоб вчинити самогубство у 2021 році. Тепер Девід Парфітт проводить кампанію, щоб закрити форум самогубців і зупинити таких продавців отрути.

Британська влада знала про поширення хімікату принаймні з вересня 2020 року — про це повідомив коронер, який вивчав смерть 23-річного хлопця. Відтоді правоохоронці по всій Англії принаймні п’ять разів писали в різні урядові органи з проханням зробити щось, щоб форум самогубців закрили, а хімікат перестали поширювати.

Уряд каже, що новий закон про безпеку в інтернеті, ухвалений наприкінці минулого року, має допомогти закрити такого роду форуми.