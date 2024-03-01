Новий президент Фінляндії склав присягу

Новий президент Фінляндії Александер Стубб склав присягу.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Церемонія інавгурації нового президента зараз відбувається у фінському парламенті. У промові Стубб заявив, що візьметься за пост «смиренно і зі вдячністю».

Стубб став 13-м президентом Фінляндії. Його попередник Саулі Нііністе пішов у відставку після 12 років президентства.

«Головне завдання президента республіки — забезпечити збереження миру у Фінляндії за будь-яких обставин. Я обіцяю це зробити, але коли ситуація стане складною, я також готовий ухвалювати важкі рішення, аби гарантувати безпеку нашої країни», — сказав Стубб у промові на церемонії.

За його словами, вторгнення росії в Україну завершило епоху після Холодної війни.

«Наше покоління переживає моменти 1918, 1945 і 1989 років. Період, коли ми розуміємо, що світ у перехідному стані, але ще не знаємо, куди він приведе. Відбувається перерозподіл влади, за який борються як на Заході, так і на Сході та Півдні», — заявив Стубб.

Новопризначений президент також попередив народ про стрімкі зміни.

Шведський король Карл Густав привітав Стубба і запросив його разом із дружиною приїхати із державним візитом у квітні.

«Між нашими народами існує міцний зв’язок, а історичні звʼязки між нашими країнами тривалі», — сказав Карл Густав.