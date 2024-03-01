Нідерланди витратили €166 мільйонів через збиття MH17. Країна вимагатиме від росії компенсації

Уряд Нідерландів витратив понад €166 мільйонів на ліквідацію наслідків збиття літака рейсу MH17 у небі над Україною у 2014 році. Нідерланди мають намір подати позов проти росії, щоб компенсувати ці збитки.

Про це йдеться в офіційному звіті Рахункової палати Нідерландів, опублікованому в четвер, 29 лютого, передає AP.

Судовий процес у справі та масштабне міжнародне розслідування коштували загалом понад €87 мільйонів. Однак до загальної суми не входить близько €16,5 мільйонів, які уряд Нідерландів виплатив найближчим родичам загиблих як аванс перед компенсацією, виплатити який суд зобовʼязав заочно засуджених за збиття фігурантів MH17. «Цю компенсацію зрештою мають виплатити вінні, але чи зроблять вони це — відкрите питання», — йдеться у звіті.

Уряд Нідерландів звернувся до незалежної аудиторії з проханням оцінити видатки, після чого має намір домогтися компенсації від росії в рамках заяви, яку Нідерланди й Австралія подали до Міжнародної організації цивільної авіації. Москва заперечує свою причетність до збитків.

Уряд Нідерландів також підтримує родини, які подавали позов проти росії в Європейський суд з прав людини. За даними аудиту, репатріації та ідентифікації тіл загиблі коштували понад €31 мільйон. Вартість міжнародних судових процедур і дипломатичних заходів становить €5,7 мільйона.

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте також підтвердив, що звіт може стати основою для позову.

«Уряд дуже вдячний за цю доповідь, оскільки [...] ми можемо зробити крок до справедливості. Цей звіт може призвести до обґрунтованого позову про компенсацію в судовому процесі Нідерландів проти росії», — зазначив він у дописах у соцмережі. X.