Білий дім розглядає можливість екстрено виділити зброю Україні в обхід Конгресу. Огляд матеріалів іноземних медіа 29 лютого

Адміністрація президента США Джо Байдена має план допомогти Україні зброєю просто зараз, не чекаючи схвалення Конгресом допомоги країні на $60 мільярдів, пише The New York Times. Легальний механізм зробити це існує, зараз у Білому домі зважують політичні й безпекові ризики.

Справа в тому, що в Байдена досі залишається можливість так званого президентського вилучення ― виділення зброї спеціальним указом. У цей спосіб Україні надійшло близько половини з усієї американської зброї, що її Київ отримав на понад $44 мільярди. Ще близько $4 мільярдів із передбаченої на президентські вилучення суми в Білого дому залишається. Просто в США вичерпались гроші, виділені на поповнення власних складів, і є побоювання, що якщо забрати звідти ще певну кількість снарядів та інших видів зброї, зʼявиться ризик прогалин у системі обороноздатності США.

Рішення все ж таки виділити зброю розглядається через складне становище ЗСУ: на фронті зараз, мабуть, найскладніші часи після відбиття росіян з півночі України, пише видання. Ряд конгресменів ― особливо тих, що бувають в Україні ― виступають за якнайшвидше надання допомоги попри все. Оптимальною вважають схему, за якою Україні передаватимуть невеликі партії зброї суто для того, щоб росіяни не могли прорвати фронт.

Все ж таки наразі головну ставку в Байдена роблять на проходження в Палаті представників Конгресу повноцінного пакету допомоги Україні на понад $60 мільярдів. Але з огляду на те, як надовго затримався в Конгресі відповідний проєкт закону, кращим рішенням може стати латання найбільших дірок в арсеналі української зброї шляхом президентського вилучення. Так чи інакше, в Пентагоні готові до обох варіантів і вже давно склали список видів зброї, яку терміново нададуть Україні, ― щодня його оновлюючи відповідно до змін у ході війни, пише NYT.

Також варті уваги стаття Енн Еплбом у The Atlantic про те, чому Дональд Трамп працює на поразку України, матеріал Reuters про життя цивільних в Оріхові й текст The Washington Post про прихильників Республіканської партії США, які раніше підтримували допомогу Україні, а тепер «показують проукраїнським мітингам середній палець».

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