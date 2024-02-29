Півзахисника «Ювентуса» Поля Погба дискваліфікували на чотири роки за допінг

Півзахисника збірної Франції та «Ювентуса» Поля Погба дискваліфікували на чотири роки за вживання допінгу.

Про це повідомляє The Guardian.

Трибунал національної антидопінгової організації Італії тимчасово відсторонив Погба ще у вересні минулого року. Допінг-проба футболіста показала позитивний результат на заборонену речовину тестостерон після перемоги «Ювентуса» в грі проти «Удінезе» з рахунком 3:0 20 серпня.

Речник «Ювентуса» сказав The Guardian, що сьогодні вранці антидопінгове агентство повідомило, що Погба дискваліфікували на чотири роки.

Клубний контракт Погба розрахований до 2026 року. Він заявив, що звернеться до спортивного арбітражного суду в Швейцарії. Якщо оскаржити рішення антидопінгового агентства не вийде, він не зможе грати до 2028 року — це фактично означатиме завершення його карʼєри. У березні Погба виповнюється 31 рік, а до моменту завершення дискваліфікації йому буде майже 35.