NYT: Трамп приватно зустрінеться з Орбаном наступного тижня

Колишній президент США Дональд Трамп приватно зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді наступного тижня.

Про це пише New York Times із посиланням на джерела.

Віктор Орбан — давній союзник Дональда Трампа. А Трамп часто позитивно відгукувався про угорського премʼєра на мітингах і в промовах після того, як покинув Білий дім. Їхня зустріч відбудеться у клубі Трампа Mar-a-Lago у Палм-Біч. У NYT припускають, що так Трамп хоче зарекомендувати себе як «президента у вигнанні».

Зустріч відбудеться в той час, коли Дональд Трамп наближається до висунення в президенти від Республіканської партії та готується до кампанії проти Джо Байдена, який має холодні стосунки з прем’єр-міністром Угорщини.

Угорський лідер має розбіжності з іншими лідерами ЄС, зокрема через війну росії в Україні, його критикують за те, що він веде Угорщину до авторитаризму і симпатизує путіну, як і Трамп.

За словами джерел, Орбан хотів зустрітися з Трампом. Їхні відносини завʼязалися, коли останній ще був президентом США. Пізніше Трамп підтримав Орбана на четвертий термін у 2022 році. Наразі Орбан виступає за переобрання Трампа.