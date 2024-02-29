Колишній австралійський політик працював на іноземну шпигунську мережу

Колишній австралійський політик «продав» країну іноземній шпигунській мережі.

Про це заявив голова Австралійської організації безпеки та розвідки (ASIO) Майк Берджесс, передає BBC.

Шпигунське угруповання Берджесс назвав «Командою А». Глава розвідки стверджує, що підозрюваний у шпигунстві австралійський політик запропонував мережі доступ до сімʼї тодішнього премʼєр-міністра. Берджесс так і не назвав його імʼя чи країну, з якою працювали шпигуни, але зазначив, що змова розгорталася кілька років тому.

Голова національної розвідки заявив, що нині розформована «Команда А» була «агресивною та досвідченою» іноземною розвідувальною мережею, яка визначила Австралію як «пріоритетну ціль».

«Шпигуни видавали себе за консультантів, фахівців з підбору персоналу, місцевих урядовців, науковців і дослідників аналітичних центрів. Стверджували, що належать до вигаданих компаній», — сказав він.

За словами Берджесса, вони націлилися на низку людей — студентів, науковців, політиків, бізнесменів, правоохоронців, державних службовців і пропонували платити тисячі доларів за звіти на теми торгівлі, оборони, зовнішньої та внутрішньої політики. Особливий інтерес для угруповання мала інформація про оборонний пакт AUKUS, який Австралія підписала з Великою Британією та США.

Колишній австралійський політик був «найпомітнішим» учасником шпигунської мережі, його «успішно виховало та завербувало» іноземне угруповання, стверджує Берджесс.

«Цей політик продав свою країну, партію і колишніх колег, щоб просувати інтереси іноземного режиму. У якийсь момент колишній політик навіть запропонував залучити до шпигунської мережі члена сімʼї прем’єр-міністра. На щастя, цю змову вони не реалізували, але провернули достатньо інших схем», — сказав Берджесс.

Син колишнього австралійського премʼєра Малкольма Тернбулла, який правив з 2015 до 2018 року, Алекс Тернбулл розповів місцевому виданню news.com.au, що до нього колись застосовували «нахабний» підхід підозрювані китайські агенти. Він міг бути тим членом сімʼї, про якого казав Берджесс.

Голова австралійської розвідки сказав, що колишній політик, про якого йдеться, більше не працює з угрупованням, і додав, що представники австралійської розвідки нейтралізували операції мережі та «допомогли» учасникам здати самих себе.

Наприкінці минулого року австралійська розвідка безпосередньо зіткнулася з «Командою А», а тепер вирішила оголосити про це, щоб попередити австралійців про потенційну загрозу національній безпеці.

«Австралійці повинні знати, що загроза існує досі. І загроза глибша і ширша, ніж ви могли б подумати», — сказав Берджесс.

Нещодавно голова національної розвідки заявляв про небезпеку з боку китайських шпигунів, а минулого року повідомляв, що його відомство викрило і знешкодило мережу шпигунів, яких місцеві медіа згодом ідентифікували як російських оперативників.

Колишній голова казначейства Австралії й експосол у США Джо Хоккі був серед тих, хто закликав розкрити особистість підозрюваного у шпигунстві політика, бо вважає, що інакше це «заплямує» репутацію всіх політиків.

«Колишній політик — зрадник. Їм якось вдається канути в Лету, не розкриваючи свого імені, це абсурд», — сказав він австралійському телерадіомовнику ABC.