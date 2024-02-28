Північна Македонія підписала декларацію про підтримку членства України в ЄС і НАТО

У межах саміту «Україна — Південно-Східна Європа» у Тирані президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Республіки Північна Македонія Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Декларація закріплює підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, «коли будуть відповідні умови».

Крім того, документ засуджує російську повномасштабну агресію проти України та скоєні рф воєнні злочини, а також підтверджує участь Північної Македоні в Українській формулі миру та її зацікавленість у майбутній відбудові української інфраструктури.

Також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до ЄС.