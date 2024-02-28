Про закриття кордонів не йшлося. Заступник міністра економіки заперечив слова польського премʼєра

Представники України та Польщі сьогодні провели переговори щодо розблокування кордону. Поки про повне закриття кордону для торгівлі не йшлося, слова Дональда Туска могли бути передчасними.
Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка.
За його словами, він зустрівся з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським. Переговори тривали чотири години.
«За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск — це було би дуже болісним рішенням для наших економік», — заявив Качка.
Він уточнив, що припинення торгівлі, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів, навіть на день — це надто болісно. І це не кажучи про транзит.
«Поки без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска — з усіма елементами риторики і пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи — зберігаймо спокій і наполегливо працюймо», — зазначив Качка.
За його словами, зараз обидві сторони працюють над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон та врахувати інтереси фермерів Польщі та України, адже «це непросто, але можливо».
- У листопаді 2023 року у Польщі почали блокувати рух вантажівок на чотирьох КПП з Україною. До польських перевізників приєдналися місцеві аграрії, висунувши свої вимоги щодо ввезення українського зерна на територію Польщі. 16 січня 2024 року польські перевізники, а 9 лютого польська профспілка фермерів «Солідарність» знову повністю заблокували рух біля пункту пропуску «Медика» навпроти українського КПП «Шегині». Причиною організатори називали невиконання їхніх вимог щодо обмеження експорту харчових продуктів та сільськогосподарської сировини з України. 13 лютого польські фермери заявили, що 20 лютого заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею й Україною. У відповідь 15 лютого почалася акція протесту українських перевізників на кордоні з Польщею на підʼїзді до пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». 18 лютого Державна митна служба України повідомила, що польські фермери повністю заблокували проїзд до України через пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин».
- 27 лютого Дональд Туск заявив, що Польща може розширити ембарго на українські продукти, оскільки, за його словами, продукти і сільськогосподарська сировина з України становлять серйозну демпінгову загрозу для економіки його країни.