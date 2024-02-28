LP перепросила українців після скасування концерту в Литві

Співачка Лора Перголіцці з псевдонімом LP перепросила українців за відео, де дякує російським фанам у худі з триколором. Перед цим у Литві скасували її концерт.

Вона назвала це великою помилкою і визнала, що Україна через військову агресію рф потребує підтримки більше ніж будь-коли. Свою сторіс вона закінчила гаслом «Слава Україні».

«Оскільки ми відзначаємо два роки повномасштабного вторгнення, Україна потребує підтримки як ніколи. Моїм посланням є і завжди буде любов та підтримка українського народу. Будь ласка, прийміть мої найщиріші вибачення, Україно. Мені щиро шкода, будь ласка, знайте, що я дбаю, люблю і підтримую вас завжди. Слава Україні», — заявила LP.

Напередодні співачка опублікувала відео, в якому подякувала своїм російським фанатам за худі. Пізніше вона видалила відео і записала нове, в якому сказала, що «пишається своїми фанатами по всьому світу». LP додала, що підтримує українських біженців і чекає на зустріч у країнах Балтії.

Після цього LP розкритикували в коментарях у соцмережах, а у литовському місті Каунас скасували концерт співачки.

«Жальгіріс Арена» в Каунасі має чітку громадянську та ціннісну позицію — ми рішуче підтримуємо Україну. Після підтвердження фактів разом з організаторами заходу Medusa Concert ми ухвалили спільне рішення про скасування концерту. Цим рішенням ми хочемо звернути увагу як LP, так і інших артистів, які планують заходи в Литві, що ми не будемо терпіти меседжів на підтримку країни-агресора», — заявив керівник заходів на арені Мантас Ведріцкас.