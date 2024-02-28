У Китаї знімають короткометражні серіали для перегляду на смартфоні. У кожному до ста серій по дві хвилини

У Китаї запустили мелодраму «Обожнювана генеральним директором» (Adored by the CEO). У цьому серіалі загалом майже 90 серій, кожна триває дві хвилини. Знайти його можна лише на китайській платформі FlexTV. Це застосунок із серіалами в подібному короткому форматі, їх створюють під екрани телефонів і вони оптимізовані для сучасних людей, чия здатність концентруватися зіпсована інтернетом. Це назвали «мильними операми епохи TikTok».

Про це повідомляє MIT Technology Review.

Останні кілька років ці короткометражні драми стали надзвичайно популярними в Китаї. Здебільшого вони складаються з майже сотні серій, кожна триває лише одну або дві хвилини. Найуспішніші проєкти заробляють десятки мільйонів доларів за кілька днів. У 2023 році ринок короткометражних драм у Китаї сягнув понад $5 мільярдів.

Такий успіх спонукав кілька компаній за межами Китаю спробувати відтворити ці проєкти. Зокрема «Обожнювану генеральним директором» уже перезнімають для американської аудиторії. FlexTV не лише перекладає та озвучує китайські короткометражні серіали, їх також знімають в інших країнах для іноземної аудиторії.

Коли серіал знаходить свою аудиторію, він може приносити до $2 мільйонів на тиждень у США, тоді як виробництво коштує менш ніж $150 тисяч.

Для таких шоу переважно обирають прості сценарії, на зйомку всього серіалу йде лише два тижні. Після — його активно продають в інтернеті, а потім переходять до наступного проєкту.

«Найбільша різниця між короткометражними драмами та фільмами полягає в тому, що вони пропонують різні речі. Ми маємо проаналізувати психологічні потреби нашої аудиторії та зрозуміти, що вони хочуть побачити. Після цього ми намагаємося відтворити певні емоційні цінності людей», — розповів MIT Technology Review головний операційний директор FlexTV Сянчен Гао.

Існує і кілька інших застосунків, які намагаються відтворити китайський формат короткометражних серіалів для міжнародної аудиторія, як-от ReelShort і DramaBox. Вони часто створюють блокбастери та нерідко очолюють рейтинги завантажень у магазинах застосунків.

Короткометражні драми, як-от «Обожнювана генеральним директором», часто адаптують з іншого культурного, суто китайського сучасного культурного продукту — веб-романів.

Це унікальна форма літератури, яка набула популярності в китайському інтернет-просторі протягом останніх двох десятиліть. Веб-романи — це довгі історії, які пишуть і публікують розділ за розділом щодня. Кожну главу можна прочитати менш ніж за десять хвилин, але нові частини роману виходять місяцями, якщо навіть не роками. Читачі стають завзятими шанувальниками, щодня чекаючи на вихід нового розділу.

У 2010-х роках деякі автори веб-романів теж знайшли аудиторію за кордоном, тож китайські компанії почали перекладати ці твори англійською.

Утім, в епоху TikTok довгі текстові формати стали менш популярними в інтернеті, тож бізнесмени зрозуміли, що можуть адаптувати ці романи в короткометражні багатосерійні мелодрами. Обидві форми спрямовані на той самий ринок: людей, які хочуть чогось швидкого, щоб убити час у дорозі на роботу або під час перерв.

Один з найкасовіших короткометражних серіалів на FlexTV називається «Містер Вільямс! Мадам помирає».

Постер короткометражної мелодрами «Містер Вільямс! Мадам помирає»

Це банальна романтична історія про любовний трикутник, дуже багаті родини, рак, відродження та спокуту. Мелодраму адаптували з китайського веб-роману на майже 1 300 розділів. Оригінальну історію перетворили на китайський короткометражний серіал, але FlexTV вирішив зняти ще одну версію в Лос-Анджелесі для міжнародної аудиторії.

Ці серіали віддають перевагу швидким, банальним історіям про кохання, багатство, зраду і помсту, іноді з такими міфічними істотами, як вампіри та перевертні.

Історії про одруження в багатій родині приваблюють чоловіків, а повісті про впливову героїню — жінок, каже головний операційний директор FlexTV Гао.

Проте, якими б універсальними не були сюжети, їх потрібно адаптувати до іноземної аудиторії. Прикладом є «Обожнювана генеральним директором». Одного з головних персонажів серіалу в оригіналі звали Давей Ху, але в англійському дубляжі він став Девідом Хьюзом. Інші герої, а також географічні прив’язки теж адаптували під іноземного глядача.

Утім, такий дубляж залишає певне відчуття невідповідності. Через це різні країни зараз знімають власні адаптації з перекладеними сценаріями та своїми акторами, хоча це і коштує набагато дорожче, ніж просто дубляж уже готового серіалу.

«Серія короткометражної драми триває всього півтори хвилини, тому сюжет короткий, якщо він взагалі є... Акторам, які звикли до традиційного сценарію, важко це прийняти. Ми виявили, що цей формат потребує сильного конфлікту і різких поворотів сюжету. Це унікальний контент, спрямований на перегляд у смартфоні», — сказав засновник компанії, що адаптує китайські короткі серіали у США, Роджер Чен.

На відміну від більшості американських стримінгових сервісів, які вимагають підписки, китайські платформи веб-романів і телефонних серіалів стягують оплату за серію чи розділ.

Перші десять серій зазвичай можна переглянути безкоштовно, але коли глядач захоплюється, він має заплатити певну суму за перегляд кожного наступного епізоду.

FlexTV має схожу систему. Користувач може заплатити $5 за 500 монет у застосунку, які розблокують близько семи серій. Так, цілий серіал може обійтися приблизно в $50. Проте в програмі користувачі можуть виконувати невеликі завдання, щоб отримати безкоштовні серії чи монетки — наприклад, переглянути рекламу, зробити публікацію в соцмережі про застосунок або просто щодня заходити на платформу.

Хоча такий формат і користується популярністю та приносить доволі великі прибутки, доводиться витрачатися на рекламу. Зокрема, на рекламу серіалу «Містер Вільямс! Мадам помирає» довелося витратити мільйон доларів, щоб отримати понад $2 мільйони доходу. FlexTV шукає свою цільову аудиторію здебільшого через Google, Meta і TikTok.

На кожен долар, витрачений на рекламу, цільова рентабельність інвестицій становить щонайменше $1,3—1,5, каже Гао. Вірусна популярність короткометражних драм у Китаї не випадкова — це результат добре налагодженої індустрії цифрового маркетингу, яка пристосувалася до епохи TikTok.

Попри всі успіхи цього формату, у Китаї він стикається з труднощами через цензуру. За тримісячний період, що закінчився в лютому 2023 року, китайський уряд заборонив 25 300 короткометражних драматичних серіалів через насильницькі, сексуальні або огидні сцени.

Це також є однією з причин, чому такі компанії, як ReelShort і FlexTV, прагнуть вийти на зовнішній ринок, де цензура не така жорстка. Індустрія короткометражних серіалів у США не надто страждає від конкуренції та ще має багато можливостей для зростання.