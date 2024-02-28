FT: Витік секретних документів показав, за яких умов росія може застосувати ядерну зброю

Витік секретних документів показав, коли росія буде готова застосувати ядерну зброю. Цей поріг виявився набагато нижчим, ніж коли-небудь публічно заявляв президент рф володимир путін. Так, росія може використати тактичну ядерну зброю, навіть якщо втратить 20% стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами.

Про це пише Financial Times із посиланням на секретні російські документи, які отримало від західних джерел.

Журналісти ознайомилися з 29 секретними документами, які росія склала в період із 2008 до 2014 року. Експерти стверджують, що вони актуальні для сучасної російської військової доктрини.

Критеріями застосування ядерної зброї вказані:

висадка противника на територію росії;

розгром підрозділів, розгорнутих на кордоні;

неминучий напад противника з використанням звичайного озброєння.

Серед інших можливих умов — знищення 30% ударних атомних підводних човнів рф, трьох і більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасна атака на головний і резервний берегові командні центри.

Також росія може використати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, зокрема для «стримування агресії […] або ескалації військових конфліктів», «зупинення агресії», запобігання поразки у війні та для підвищення ефективності флоту.

Водночас ці фактори не є правилами для застосування ядерної зброї, адже це рішення ухвалюють політики, зокрема президент рф володимир путін.