Bloomberg: Apple припинила розробку електромобіля, який створювала останні 10 років

Корпорація Apple вирішила припинити розробку електромобіля, яку вела протягом останніх 10 років.

Про це пише Bloomberg із посиланням на непублічну нараду Apple.

На нараді, що відбулася 27 лютого, Apple повідомила співробітникам автомобільного підрозділу, відомого як «проєкт Titan», про закриття розробки. Загалом над створенням електрокара Apple працювали майже дві тисячі людей.

Компанія хоче перевести третину команди проєкту в інші підрозділи, частина з них працюватимуть зі штучним інтелектом. Журналісти припускають, що співробітників, які працювали над апаратним забезпеченням електрокара, звільнять, деяким з них вже повідомили про звільнення.

Apple витратила на розробку автомобіля «мільярди доларів», пише The Wall Street Journal. Останні кілька років в автомобільному підрозділі шукали нову стратегію для створення електрокара. Деякі менеджери виступали за тісне партнерство з виробниками автомобілів і навіть за купівлю автомобільної компанії, але нічого з цього не вийшло. Компанія відмовилася від коментарів.

Тепер Apple зосередиться на тому, щоб використовувати штучний інтелект у своїх поточних продуктах, зокрема в iPhone і iPad. Очікують, що перші подібні функції зʼявляться в iOS 18, яка, імовірно, вийде у вересні 2024 разом з наступним поколінням iPhone.