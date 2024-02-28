Доля допомоги США Україні зараз залежить від слабкого спікера Палати представників Конгресу. Огляд матеріалів іноземних медіа 27 лютого

Становище, в якому опинився спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, аналізує автор CNN Стівен Колінсон. Саме від Джонсона зараз залежить, наскільки швидко Україна отримає критично потрібну їй збройну допомогу. «Це одна з тих рідкісних митей, коли історія стоїть за твоїми плечима», ― сказав йому днями керівник демократичної більшості Сенату Чак Шумер. А Джонсон, робить висновок автор матеріалу, не здатен достойно нести таку відповідальність.

Причини цього ― в хиткій політичній позиції Джонсона, який ще кілька місяців тому не відігравав у американській політиці значної ваги, пише Колінсон. Він ― типовий представник «лави запасних», якого через компромісність ледь не випадком винесло на верхівку влади. Але так само легко він може цю владу втратити ― і Україна стала заручницею його страху.

Позиції Джонсона у фракції Республіканської партії в Палаті представників складно назвати міцними. Він уже припустився кількох провалів, коли анонсовані ним голосування не набирали потрібної кількості голосів. Якщо він внесе законопроєкт про допомогу Україні на голосування ― потрібна кількість голосів легко знайдеться. Але через протрампівську групу MAGA голосів самих лише республіканців не вистачить, доведеться заручатися підтримкою демократів, що в підсумку може коштувати Джонсону крісла спікера. Йому, як кілька місяців тому його попереднику Кевіну Маккарті, можуть висловити недовіру свої ж.

Через зростання впливовості найімовірнішого кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа Джонсон, як і вся партія, змушені враховувати трампівську ізоляціоністську, популістську політику. Згідно з цією політикою давати Україні гроші до вирішення «власної» мігрантської кризи не варто. А працювати задля вирішення кризи республіканці не хочуть, аби не «подарувати» Джо Байдену в рік виборів відчутної політичної перемоги. Джонсон міг би начхати на хворобливі тенденції всередині партії й без зайвих слів поставити на голосування такий важливий для світу законопроєкт, пише автор. Але він цього не робить.

При цьому Майк Джонсон зараз, як мало хто в США, відчуває тиск іноземних політиків. Дати рух документу про допомогу Україні його спонукають і в Брюсселі, і в Лондоні, і в Варшаві, не кажучи про Київ. Палка прихильниця Трампа, конгресменка Марджорі Тейлор Грін порадила керівникові британського МЗС Девіду Кемерону у відповідь на заклики підтримати Україну «поцілувати її дупу». Але світ складніший, ніж його уявляє собі конгресменка, пише автор.

До дій Джонсона пильно приглядаються інші союзники США, особливо в Південно-Східній Азії. За долею законопроєкту про допомогу Україні стежать у Тайвані, в Південній Кореї, у Японії ― адже очевидно, що те, що відбувається з ним зараз, чимало говорить про потенційну допомогу США цим країнам у разі конфліктів із Північною Кореєю чи Китаєм. Якщо Вашингтон зараз зрадить Київ ― інші союзники замисляться про те, наскільки варто покладатись на такого партнера. А диктатори ― надихнуться. І в підсумку виходить, що малодушність Джонсона може призвести до набагато більших втрат для США ― і в грошах, і військових ― у разі розгортання ще масштабніших воєн, підсумовує автор.

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