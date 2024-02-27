«Сінево Україна» і ДБР досягли згоди у справі про арешт головного офісу компанії

Компанія «Сінево Україна» дійшла згоди з Державним бюро розслідувань у справі арешту будівлі головного офісу та центральної лабораторії в Києві. Пресслужба повідомила «Бабелю», що арешт скасують у судовому порядку.
В заяві ідеться, що «представники ДБР заперечили будь-які наміри заблокувати діяльність лабораторії «Сінево» та запевнили в своїй підтримці і намірі сприяти швидкому розвʼязанню питання арешту будівлі компанії в правовому полі».
Пресслужба компанії пояснила, що умовами арешту передбачено, крім іншого, заборону її власнику використовувати будівлю будь-яким чином, зокрема передавати її в користування третім особам.
Що сталося?
27 лютого компанія «Сінево Україна» заявила, що може зупинити роботу через арешт головного офісу та центральної лабораторії в Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2 (корп. 3).
Арешт накладений Личаківським районним судом Львова у кримінальному провадженні Державного бюро розслідувань про виведення з державної власності нерухомого майна у період із 2016 до 2021 року. У «Сінево Україна» стверджують, що придбали будівлю в 2010 році, коли вона перебувала в приватній власності.
- Європейська мережа медичних лабораторій «Сінево Україна» — найбільша мережа в Україні, яка налічує 340 лабораторних відділень, вісім лабораторій (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Херсоні, Дніпрі та Харкові) та понад 2 300 співробітників у 139 населених пунктах країни. «Сінево Україна» є частиною міжнародної компанії в галузі охорони здоровʼя та діагностичних послуг Medicover. Міжнародна лабораторна мережа Synevo представлена у 10 країнах Європи, а лабораторії «Сінево» працюють у Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччині, Грузії, Молдові, Болгарії, Сербії, Боснії та Герцеговині. У 2017 році «Сінево Україна» у складі Medicover була зареєстрована на біржі Nasdaq (Stockholm), ставши першою та єдиною в Україні медичною компанією, яка є учасником ІРО.