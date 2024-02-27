Міністр фінансів США закликала G7 терміново знайти можливість передати Україні заморожені російські активи

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала країни «Великої сімки» терміново знайти спосіб направити Україні заморожені російські активи.
Про це вона повідомила перед зустріччю міністрів фінансів та очільників центробанків країн G20, пише Bloomberg.
«Існує вагоме міжнародне право, економічні та моральні підстави для просування вперед. «Велика сімка» має працювати разом, щоб вивчити низку запропонованих підходів», — заявила Єллен у Сан-Паулу.
За її словами, розблокування активів для допомоги Україні «стане вирішальною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку росії».
«Це ясно показало б, що росія не зможе перемогти, затягуючи війну, і спонукало б її сісти за стіл переговорів і домовитися про справедливий мир з Україною», — вважає пані міністр.
- Європейський Союз, країни «Великої сімки» та Австралія заморозили близько €260 млрд у вигляді цінних паперів та готівки. Усі сторони згодні з тим, що ці кошти мають залишатися недоступними для росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України, але вони мають розбіжності щодо законності прямого захоплення активів. Дискусії щодо використання російських активів активізувалися, оскільки республіканці у Вашингтоні продовжують блокувати нову допомогу Києву.