Вартість біткоїна вперше з 2021 року сягнула рекордних $57 тисяч

Bартість біткоїна вперше з кінця 2021 року сягнула рекордних $57 тисяч завдяки попиту інвесторів через біржові фонди, а також подальші покупки криптовалюти компанією MicroStrategy Inc.

Про це повідомляє Bloomberg.

За вчорашній вечір вартість біткоїна зросла на 4,4% — до $57 039. Під ранок вівторка стрибок дещо втамувався, і вартість криптовалюти впала до $56 085.

Загалом з початку цього року вартість біткоїна зросла на 32% і продовжує зростати. Це підігріло спекулятивний апетит до менших токенів, як-от Ether і Dogecoin.

Такому зростанню біткоїна неабияк сприяє і те, що компанієя-розробник корпоративного програмного забезпечення MicroStrategy купує криптовалюту в рамках своєї стратегії. Учора в компанії повідомили, що цього місяця придбали ще майже три тисячі токенів. Зараз компанія володіє біткоїнами на приблизно $10 мільярдів.

«Ми не очікуємо значного відкату біткоїна з огляду на його прорив і позитивну динаміку в середньостроковій перспективі», — сказала засновниця компанії з інвестиційної аналітики Fairlead Strategies Кеті Стоктон.

За даними CoinGecko, загальна вартість усіх криптовалют зараз становить приблизно $2,2 трильйона — проти $820 мільярдів у 2022 році, коли FTX та інші криптоплатформи обвалилися.

Цьогоріч біткоїн перевершив традиційні активи, такі як акції та золото. Співвідношення ціни токена до дорогоцінного металу найбільше за понад два роки.

Учора у США подорожчали й акції компаній, повʼязаних із криптовалютами. Акції MicroStrategy зросли на 16%, торгової платформи Coinbase Global — на 17%, а акції майнера Marathon Digital Holdings підскочили на 22%.

Позитивні настрої поширилися й на акції азіатських компаній, повʼязаних із цифровими активами. Зокрема, сьогодні зазначили зростання такі компанії, як японська Monex Group і Woori Technology Investment з Південної Кореї.