У Перу оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоровʼя через спалах гарячки Денге. Особливий стан вводять у 20 з 25 провінцій країни, зокрема в регіонах, що оточують столицю Ліму.

Про це пише Associated Press.

Погодне явище Ель-Ніньо створило ідеальні умови для передачі лихоманки Денге й розмноження комарів, які переносять хворобу. Цього року від хвороби вже померли щонайменше 32 людини. За перші вісім тижнів 2024 року зареєстрували 31 300 випадків захворювання на гарячку Денге.

«Це серйозна проблема. І це виходить з-під контролю», — заявив міністр охорони здоровʼя Сезар Васкес минулого тижня перед оголошенням надзвичайного стану.

Надзвичайний стан у сфері охорони здоровʼя дозволить уряду Перу швидше перераховувати кошти в постраждалі регіони, а також перевозити лікарів і медсестер.