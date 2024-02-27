Доля України перетворилась на символ потужності США. Огляд матеріалів іноземних медіа 26 лютого

Те, якою Україна вийде з війни і як це станеться, означатиме, якою силою у світі наразі є Сполучені Штати, пише в статті для Time британський письменник і дослідник дезінформації Пітер Померанцев. Фактично він закликає американців якомога активніше вкластися в оборону України й відбиття російського нападу. «Найбільш багаті й благополучні десятиліття США, часи її глобальної першості були щільно повʼязані з її роллю захисника глобальної стабільності. Але іноді бажання відчути себе сильним тут і зараз, зруйнувати щось може оволодіти нацією. Це саморуйнівний процес, але саморуйнація теж може бути формою контролю», ― пише Померанцев, додаючи, що кількамісячні показові вагання представників Республіканської партії щодо того, чи надавати допомогу Україні, якраз і є тією спробою продемонструвати свою потужність і важливість, нехтуючи чимось важливим іншим.

Баланс використання артилерійських снарядів на деяких ділянках фронту, пише Померанцев, дійшов до 12 до одного на користь росіян. За таких умов існує ризик того, що десь окупанти зможуть прорвати фронт. Виною цьому буде поза республіканців. І нехай зараз вони відмовляються платити за те, що наразі вважають необовʼязковим ― невдовзі американці можуть набагато більше втратити від зміни балансу сил у світі. Якщо вийде так, що росіяни досягнуть своїх цілей в Україні, вони вивільнять свої військові сили й почнуть загрожувати країнам НАТО. Це означає панічні настрої в Західній Європі, переорієнтацію грошових потоків, зменшення купівельної спроможності європейців, яка вдарить і по американських товарах, запевняє автор. Немає сценарію, за яким ізоляціоністська чи навіть пропутінська Америка в майбутньому виграє. Лише, можливо, в дуже недалекому майбутньому, тимчасово ― і це вигоди, породжені нерозумними прагненнями.

Вільний світ уже рухається в перспективній траєкторії: 18 країн НАТО цьогоріч витратять на оборону не менше 2% свого ВВП ― це рекорд за останні 30 років. У Фінляндії та Угорщині будують нові заводи з виробництва зброї, в Британії, Норвегії та Швеції розширюють діючі виробництва. Нова фабрика з виробництва патронів у Німеччині дозволить країні наростити їхнє виробництво удвічі вже наступного року. Разом Захід може не лише перемогти путіна, а й значно послабити диктаторів довкола нього. І це не буде надто складно ― бо за мішурою пропаганди путін насправді слабкий, пише Померанцев. Посилаючись на військових експертів, він стверджує, що виробництво росією артилерійських снарядів калібру 152 міліметри цьогоріч досягне 1,3 мільйона ― цього росіянам із їхнім підходом до боїв вистачить лише на 130 днів. До 2025 року перевага путіна в артилерійських снарядах зникне, а наступного року у росії закінчуватимуться й танки, які вона зараз активно розконсервовує й ремонтує. Економічні й військові потужності Заходу такі, що росія не матиме шансів, якщо США не забракне сили волі.

«Якщо ж Америка перестане виконувати роль захисника, яка принесла їй процвітання, то домінуючим у світі стане інший вид сили. Той, який знищує цілі народи й вбиває з посмішкою на обличчі», ― підсумовує автор.

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