В окупованій Авдіївці залишилися 700 людей. До війни там жило 30 тисяч мешканців

В окупованій Авдіївці залишилися приблизно 700 мешканців. До війни там проживало 30 тисяч людей.

Про це в етері «Радіо Свобода» розповів інспектор відділу комунікацій Національної поліції в Донецькій області та учасник евакуаційного загону «Білий янгол» Павло Дяченко.

«Це не стовідсоткова інформація, але ми розуміємо, що приблизно 700 мешканців залишалися в Авдіївці», — розповів він.

Коли екіпаж «Білих янголів» спілкувався з жителями Авдіївки, то ніхто відкрито не підтримував росію та окупантів.

«Коли поліцейський екіпаж «Білих янголів» кожного дня спілкувався з людьми, евакуйовував, допомагав, привозив гуманітарку, ніхто особисто в очі не казав, що вони чекають росію. Ні, просто хтось мовчки приймав гуманітарку або щось інше», — зазначив Павло Дяченко.