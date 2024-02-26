У «Дії» тестують нову послугу з освітніми документами

У «Дії» стартувало бета-тестування нової послуги з освітніми документами. Це стосується дипломів з університету, свідоцтв про навчання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії», — написав він.

Долучитися до бета-тестування може кожен громадянин України віком від 14 років, який має ідентифікаційний код. У таких людей у «Дії» можуть зʼявитися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

Записатися на тестування можна тут.