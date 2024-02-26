Hubble показав кулясте зоряне скупчення в галактиці — супутнику Чумацького Шляху

Космічний телескоп Hubble показав кулясте зоряне скупчення NGC 1841. Воно розташоване в галактиці — супутнику Чумацького Шляху, Великій Магеллановій Хмарі, що приблизно за 162 тисячі світлових років від нас.

ESA / Hubble & NASA

Галактики-супутники під силою тяжіння обертаються по орбіті навколо масивнішої головної галактики. Нашим найближчим супутником зазвичай вважають галактику Андромеди. Хоча вона дійсно одна з найближчих, називати її супутником дещо некоректно, оскільки вона не обертається навколо Чумацького Шляху.

Насправді наша галактика має щонайменше десятки супутників. Найбільшою та найяскравішою з них є галактика LMC, яку можна побачити неозброєним оком із південної півкулі, хоча через світлове забруднення це можливо все рідше.

LMC є домом для багатьох таких кулястих зоряних скупчень. Астрономи зазначають, що ці небесні утворення розміщуються десь між суттєво менш щільними, розсіяними зоряними скупченнями і компактними галактиками.

Спостереження вчених показали, що зоряне населення та інші характеристики кулястих скупчень різноманітні та складні, і до кінця не зрозуміло, як вони утворюються. Однак всі кульові скупчення мають дещо спільне: вони дуже стабільні, здатні існувати тривалий час, а тому можуть бути сильно старими. Це означає, що кулясті скупчення часто містять багато дуже старих зірок, що робить їх чимось схожим на небесні «скамʼянілості».

Подібно до того, як скам’янілості допомагають зрозуміти ранній розвиток життя на Землі, такі кулясті скупчення, як NGC 1841, можуть дати інформацію про дуже раннє утворення зірок у галактиках.