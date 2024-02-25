Війська росії атакували Дніпро. ППО збила 3 ракети і 5 Shahed

Російські війська атакували ракетами і дронами-камікадзе місто Дніпро.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що станом на 23:00 відомо про чотирьох постраждалих людей, у місті пошкоджені приватні будинки, декілька легкових автівок і вантажівка. Також він повідомив, що протиповітряна оборона збила пʼять дронів Shahed.

Повітряне командування «Схід» заявляє про збиття над містом трьох Shahed і трьох крилатих ракет.

Згодом в ОВА розповіли про наслідки обстрілу. Лисак повідомив, що поранення дістали чоловіки 41 і 49 років й жінки 20 та 60 років. Всі вони у лікарні. У житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків.