Зеленський: Україна має чіткий план щодо нового контрнаступу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чіткий план щодо нового контрнаступу.

На пресконференції він сказав, що буде кілька варіантів — на випадок витоку інформації, як було в минулому. Оновлення керівництва ЗСУ було повʼязано і з цим також.

Президент додав, що «чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога». «План є, деталі не зможу сказати. Скажу відверто, наші плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того, як почалися контрнаступальні дії», — заявив він.

Також Зеленський сказав, що росія планує розпочати наступ наприкінці травня — на початку літа. Україна про це знає і готується. Президент каже, що найближчі місяці будуть складними.

«Тому що є коливання в США, яке має вплив на деякі держави… Нам буде складно в березні — квітні, ми будемо проходити період «хвиль» — і політичних, і фінансових, і тиску різного. Росія буде готувати наступ на початку літа або в кінці травня. Ми будемо готуватися до їхнього бою. Їхній бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату», — сказав він.

Лідер держави додав, що переломними моментами стануть вибори в США — тоді буде зрозуміло, що очікуватиме Україну.