Медіа: На Миколаївщині за кортежем голови МЗС Німеччини летів російський дрон

На Миколаївщині за кортежем голови МЗС Німеччини летів російський дрон.

Міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок сьогодні, 25 лютого, довелося перервати візит на Миколаївщину через російський розвідувальний дрон, що переслідував її кортеж.

Про це пишуть AFP, Тages Аnzeiger і Bild.

Бербок була з візитом в Миколаєві, де оголосила, що її країна виділила ще €100 млн гуманітарної допомоги, і назвала Миколаїв «символом непохитного народного спротиву».

Попередньо, член української делегації отримав на телефон попередження про помічений дрон. Він якийсь час слідував за броньованим кортежем міністра, але зрештою розвернувся.

Попередження про безпілотник надійшло, коли Бербок мала відвідати водоочисні споруди, побудовані за підтримки Німеччини неподалік від лінії фронту.