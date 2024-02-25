Половина західного озброєння не надходить в Україну у поставлені дедлайни

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що приблизно половина озброєння, яке західні партнери виділили для України, не постачається вчасно.

«Наразі виділення допомоги не завжди означає її забезпечення, оскільки 50% не постачається вчасно», — сказав він на конференції «Україна. Рік 2024».

Міністр звернув увагу, що з російської економіки, яка становить приблизно $2 трлн, використовується понад $150 млрд на війну.

«Тому якщо те, що виділяється [Україні], не приходить своєчасно, ми втрачаємо особовий склад і території», — додав Умєров.

За його словами, це війна, коли союзні держави мають забезпечувати постачання своєчасно, «бо ще ніколи в історії людства не було такого, коли війна велася без переваги в повітрі».

«Ми працюємо згідно з планом, робимо все можливе і неможливе, але без своєчасних поставок це ускладнює нашу роботу», — резюмував Умєров.