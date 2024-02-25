Дональд Трамп переміг на праймеріз у рідному для Гейлі штаті Південна Кароліна

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп, за попередніми прогнозами, перемагає свою головну опонентку Ніккі Гейлі на праймеріз у Південній Кароліні. Про це повідомили Associated Press та CNN.
Він лідирує після підрахунку 99% бюлетенів — за Трампа голос віддали 59,8% виборців (понад 451 тис. людей). Таким чином він здобуває підтримку 44 делегатів на майбутньому зʼїзді Республіканської партії, на якому визначать кандидата в президенти від республіканців.
На цих праймеріз у Трампа була лише одна конкурентка — Гейлі, яка у 2011—2017 роках була губернаторкою Південної Кароліни. Її підтримали 39,5% виборців (298 тис. людей), завдяки чому вона отримує підтримку трьох делегатів.
Як зазначає Associated Press, первинні праймеріз у Південній Кароліні історично були надійним сигналом для республіканців. У всіх праймеріз, окрім одних, починаючи з 1980 року, переможець республіканців у Південній Кароліні ставав кандидатом від партії. Єдиним винятком був Ньют Гінгріч у 2012 році.
Трамп, коментуючи результати праймеріз, заявив, що «ніколи не бачив Республіканську партію такою згуртованою, якою вона є зараз». Водночас Гейлі не планує виходити з перегонів і візьме участь у праймеріз у Мічигані, які відбудуться 27 лютого.
- Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага. Утім Трампа, який, за попередніми опитуваннями, лідирує, можуть усунути від участі у виборах через низку кримінальних обвинувачень.