Дональд Трамп переміг на праймеріз у рідному для Гейлі штаті Південна Кароліна

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп, за попередніми прогнозами, перемагає свою головну опонентку Ніккі Гейлі на праймеріз у Південній Кароліні. Про це повідомили Associated Press та CNN.

Він лідирує після підрахунку 99% бюлетенів — за Трампа голос віддали 59,8% виборців (понад 451 тис. людей). Таким чином він здобуває підтримку 44 делегатів на майбутньому зʼїзді Республіканської партії, на якому визначать кандидата в президенти від республіканців.

На цих праймеріз у Трампа була лише одна конкурентка — Гейлі, яка у 2011—2017 роках була губернаторкою Південної Кароліни. Її підтримали 39,5% виборців (298 тис. людей), завдяки чому вона отримує підтримку трьох делегатів.

Як зазначає Associated Press, первинні праймеріз у Південній Кароліні історично були надійним сигналом для республіканців. У всіх праймеріз, окрім одних, починаючи з 1980 року, переможець республіканців у Південній Кароліні ставав кандидатом від партії. Єдиним винятком був Ньют Гінгріч у 2012 році.

Трамп, коментуючи результати праймеріз, заявив, що «ніколи не бачив Республіканську партію такою згуртованою, якою вона є зараз». Водночас Гейлі не планує виходити з перегонів і візьме участь у праймеріз у Мічигані, які відбудуться 27 лютого.