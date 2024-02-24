Єврокомісія надасть рамкові умови для переговорів про вступ України в березні

Європейська комісія підготує загальні рамкові умови для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу в середні березня.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Києві.

ЄС розпочав процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейському праву і пообіцяв надати загальну рамку для переговорів, тоді як від України очікується виконання рекомендацій Єврокомісії.

Днями Урсула фон дер Ляєн заявляла, що рамкові умови будуть готові після європейських виборів, тобто на початку літа. Вона аргументувала це тим, що є різні переговорні позиції, на узгодження яких потрібен час.

Переговорна рамка встановлює настанови та принципи для переговорів про приєднання з кожною країною-кандидатом. Європейська комісія розробляє проєкт рамок переговорів, країни-члени ЄС ухвалюють його, а голова Ради ЄС представляє його на початку переговорів про вступ.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му та ввійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все залежить від української влади. Вона отримала чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.