Генсек НАТО запевнив, що Україна стане членом Альянсу

У другу річницю повномасштабної війни росії проти України генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав під час звернення з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

«Сьогодні виповнюється два роки, як російські танки вторглися в Україну. Початок найбільшої війни в Європі після Другої світової. Дозвольте мені почати з вшанування всіх тих хоробрих українців, які полягли або були поранені, захищаючи свою Батьківщину», — зазначив він на початку промови.

За його словами, ситуація на полі бою залишається вкрай важкою, а путін не відмовився від своєї мети захопити Україну.

«Україна не розвалилася за кілька тижнів, як багато хто боявся. Ви відбили половину території, захопленої росією. Відтіснили росію від значної частини Чорного моря. І завдали великих втрат російським військам», — зауважив генсек Альянсу.

Він підкреслив, що понад усе Україна зберігає свою свободу і незалежність, що стало можливим завдяки мужності та рішучості українців і великій військовій та економічній підтримці союзників з НАТО.

Столтенберг наголосив, що за останні дні та тижні члени НАТО оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів, що охоплюють ключові спроможності, як-от артилерійські боєприпаси, протиповітряна оборона та бойові катери, обладнання та запчастини до F-16, безпілотники та обладнання для розмінування.

«Підтримка вже в дорозі», — сказав він.

За його словами, путін розпочав війну, бо хотів закрити двері перед НАТО і позбавити Україну права вибирати власний шлях, але він домігся прямо протилежного: Україна тепер ближча до НАТО, ніж будь-коли.