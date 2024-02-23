Армія США проводить навчання на основі досвіду ЗСУ. Огляд матеріалів іноземних медіа 22 лютого

На військовій базі Форт Ірвін у Каліфорнії бійці різних американських підрозділів проходять особливе тренування: вони вчаться практиці бойових дій з урахуванням українського досвіду у війні з росією. Про ці навчання пише в репортажі The Washington Post, і головний урок, який американці вже з них винесли, ― смартфон на війні є джерелом смертельної небезпеки для солдата.

Відтоді як американські військові востаннє були задіяні в масштабній наземній операції, минуло вже чимало часу, а технології значно змінилися. Вони змінилися навіть за два роки російсько-української війни ― тож тепер американські інструктори розбирають деталі українських операцій, намагаючись взяти з них найкраще. Для цього на військовій базі, де й раніше був макет поселення для відточування бойових дій, тепер є й зигзагоподібний окоп ― такий, яких зараз чимало на лінії зіткнення.

Головний висновок військових, про який ідеться у статті, стосується того, наскільки легко через використання електроніки стало відстежувати місцезнаходження бійців. Солдати розглядали конкретний кейс: після того як у 2022-му Україна отримала високоточні ракети для установок HIMARS, ЗСУ одним ударом могли знищити 90 окупантів, орієнтуючись на скупчення радіосигналів з мобільних. Ця деталь допомогла зрозуміти, що самі американці припустилися помилки: вони сховалися за сіткою, що створює перешкоди для радіохвиль, але встановили термінал Starlink за її межами, оскільки інакше доступ до інтернету шкутильгав. А інша група солдатів на базі змогла вирахувати траєкторію руху гелікоптера: його пілот вимкнув усі передавачі, але місцезнаходження смартфона військового все ж вдавалося визначити, хоча той рухався зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Як у часи Першої світової війни ворожих бійців можна було помітити за вогником цигарки, яку хтось курив, висунувшись із окопа, так зараз можна визначити солдата за тим, що він увімкнув свій смартфон, пише видання.

Річне дослідження особливостей сучасних воєнних дій на українському прикладі стало основою багатосторінкового секретного звіту. Однак смартфони, повітряні дрони й засоби РЕБ ― ключові його пункти, йдеться у статті.

Також варті уваги матеріал Al Jazeera про те, як в умовах повномасштабної війни виживає український IT-сектор, й оглядова стаття Reuters про те, через які випробування під кінець другого року війни доводиться проходити українським цивільним і військовим.

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