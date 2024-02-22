«Укрзалізниця» запропонувала рішення для людей, які спізнились на потяг через польські протести

Пасажири, які не встигнуть на свій потяг через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший рейс «Укрзалізниці» з Перемишлю, Любліна та Хелму до України.

Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

«Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, eпродовж доби можуть сісти на інший поїзд «Укрзалізниці» з Перемишлю, Любліна та Хелму до України з квитками на свій пропущений рейс», — йдеться в повідомленні.

В УЗ запропонували таку послугу у звʼязку з дедалі більшою кількістю повідомлень про те, що пасажири, які автівками й автобусами прямують до поїздів з Польщі в Україну, не можуть вчасно дістатися вокзалів через перекриття трас польськими активістами.

Запропонована опція доступна для наступних поїздів:

№ 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива в Любліні);

№ 32 Перемишль — Запоріжжя;

№ 52 Перемишль — Київ;

№716 Перемишль — Київ;

№ 706 Перемишль — Київ;

№ 90 Перемишль — Київ;

№ 94 Хелм — Харків;

№ 24 Хелм — Київ;

№ 20 Хелм — Київ;

№ 120 Хелм — Дніпро.

В «Укрзалізниці» не гарантують наявність вільних місць, проте обіцяють зробити все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах і довезти їх в Україну за графіком.

Водночас в УЗ наголошують, що рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.