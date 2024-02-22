У Придністровʼї вперше за 18 років збирають зʼїзд депутатів усіх рівнів. Вони можуть попросити путіна приєднати ПМР до росії

«Проводити ще один референдум немає сенсу, а от підтвердити попереднє рішення — доречно… Придністров’я ще у 2006 році визначило вектор (обʼєднання) з росією, з Євразійським Союзом. Зʼїзд депутатів усіх рівнів, найімовірніше, підтвердить наші наміри», — пояснив депутат «парламенту» Придністровʼя Вадим Кравчук.

Самопроголошена влада Придністровʼя на 28 лютого готує так званий з’їзд депутатів усіх рівнів і ланок, на якому планують ухвалити звернення до путіна. Офіційно не оголошують, який саме документ ухвалюватимуть, але придністровські топполітики не приховують, що на зʼїзді йтиметься про бажання приєднатися до росії, пише Moldova Liberă.

Представник придністровської опозиції Геннадій Чорба звернув увагу на збіг: зʼїзд, де в тій чи іншій формі буде оголошене звернення до росії, пройде за день до того, як путін виступить зі зверненням до парламенту рф.

Чорба каже, що зʼїзд «має озвучити від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра, прохання прийняти Придністровʼя до складу рф, а 29 лютого путін оголосить про це у своєму зверненні. І Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання».

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністровʼї. Там наголосили, що перебувають у постійному контакті з Місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами на тлі інформації про можливе приєднання до росії. Водночас влада Кишинева ікаже, що «немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися».

«Ми переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він бере на себе в разі нерозумних кроків», — підсумовують у відомстві.