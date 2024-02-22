Парламент проголосував за реформу корпоративного управління та електронні аграрні розписки

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкти № 5593д про реформу корпоративного управління та № 9266 про електронні аграрні розписки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проєкт закону № 5593д проголосували 262 депутати, а за № 9266 — 263. Ці документи важливі для отримання Україною березневого траншу від Світового банку в розмірі $1,4 мільярда.

Реформа корпоративного управління

Законопроєкт № 5593д пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів для вдосконалення корпоративного управління компаній, акціонером (засновником, учасником) яких є держава. Зокрема, привести українське законодавство у відповідність до принципів корпоративного управління ОЕСР, щоб управління державними компаніями було більш прозорим та ефективним. Ухвалення закону також має спростити та модернізувати процеси фінансового планування, розширити повноваження наглядових рад, врегулювати проблемні питання управління.

Що ще пропонує документ:

наглядові ради проводитимуть щорічні незалежні аудиторські перевірки фінансової звітності; матимуть більше повноважень щодо затвердження оплати праці і винагороди керівникам держпідприємств та призначення / звільнення з посад керівників господарських структур тощо;

передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх державних компаній, які мають наглядову раду. Кабмін погоджуватиме призначення та звільнення керівників тих підприємств, функції з управління якими він здійснює.

Електронні аграрні розписки (ноти)

Законопроєкт № 9266 має на меті створити новий фінансовий інструмент, який буде сучасним аналогом паперових аграрних розписок. Документ пропонує розширити коло субʼєктів, які мають право видавати електронні аграрні розписки за рахунок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (вони є власниками земельних ділянок або права на користування ними).

Ще законопроєкт передбачає, що боржник може виконати свої зобовʼязання за електронною аграрною нотою заставою майбутнього врожаю, живих тварин, продуктів тваринного і рослинного походження, продуктів їх первинної переробки, гарантії прав та законних інтересів кредиторів.