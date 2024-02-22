Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям служити в Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 84/2024, який дозволяє іноземним громадянам і людям без громадянства проходити військову службу в Національній гвардії України. Указ набрав чинності з 21 лютого 2024 року.
Тепер іноземців, які на законних підставах перебувають в Україні, раніше не судимі й відповідають вимогам проходження військової служби, можуть прийняти у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Нацгвардії.
Згідно з указом, іноземці зможуть проходити військову службу за контрактом як рядового складу, так і сержантського й старшинського. Для цього їм слід звернутися до військкомату за місцем проживання або безпосередньо до військової частини Нацгвардії, у якій хочуть служити.
Ті іноземні громадяни, хто вперше стає до військової служби, офіційно обіцяють дотримуватися законів України і виконувати обовʼязки військової служби. Після медогляду та професійного відбору їм необхідно скласти нормативи з фізпідготовки. Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюють випробувальний строк — два місяці.
Крім того, також на військову службу за контрактом можуть прийняти й іноземних громадянок — за наявності вакантних військових посад.
- 7 лютого 2024 року Верховна Рада прийняла у першому читанні оновлений законопроєкт про мобілізацію. До другого читання в проєкт закону внесуть зміни. Законопроєкт пропонує іноземцям і людям без громадянства, які хочуть піти служити, звертатися до центрів рекрутингу, ЦНАП, центрів зайнятості, ТЦК за місцем проживання чи тимчасового перебування або ж безпосередньо до військової частини. Під час воєнного стану розірвати контракт вони можуть за власним бажанням, але не раніше ніж через шість місяців безперервної служби.