Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям служити в Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 84/2024, який дозволяє іноземним громадянам і людям без громадянства проходити військову службу в Національній гвардії України. Указ набрав чинності з 21 лютого 2024 року.

Тепер іноземців, які на законних підставах перебувають в Україні, раніше не судимі й відповідають вимогам проходження військової служби, можуть прийняти у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Нацгвардії.

Згідно з указом, іноземці зможуть проходити військову службу за контрактом як рядового складу, так і сержантського й старшинського. Для цього їм слід звернутися до військкомату за місцем проживання або безпосередньо до військової частини Нацгвардії, у якій хочуть служити.

Ті іноземні громадяни, хто вперше стає до військової служби, офіційно обіцяють дотримуватися законів України і виконувати обовʼязки військової служби. Після медогляду та професійного відбору їм необхідно скласти нормативи з фізпідготовки. Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюють випробувальний строк — два місяці.

Крім того, також на військову службу за контрактом можуть прийняти й іноземних громадянок — за наявності вакантних військових посад.