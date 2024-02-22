Sky News: Товари британських компаній потрапляють до російського ВПК через Кавказ і Центральну Азію

Британський телеканал Sky News проаналізував дані і зʼясував, що компанії Великої Британії експортують обладнання на сотні мільйонів фунтів стерлінгів, яке, найімовірніше, потрапляє до росії. Це підриває санкційний режим і зміцнює російський військово-промисловий комплекс.

Британські компанії відправляють обладнання для безпілотників, оптичні прилади та важку техніку до країн Кавказу та Центральної Азії, серед яких Киргизстан, Вірменія й Узбекистан, звідки все йде до росії.

Аналіз даних продемонстрував, як пише телеканал, масштаб участі Британії в тіньовій економіці, яка допомагає російській армії виробляти зброю для війни в Україні.

Хоч потоки британських товарів безпосередньо до росії впали на 74% з початку повномасштабної війни після введення санкцій, але вони все одно знаходять шлях до російського військово-промислового комплексу.

Sky News

Це видно по тому, як різко і безпрецедентно зріс британський експорт до низки колишніх радянських сателітів — від Узбекистану до Грузії. Наприклад, експорт до Киргизстану збільшився на понад 1100%, значна його частка припадає на важку техніку й транспортні засоби.

Постачання росії потрібних товарів для її військової машини в обхід санкцій через країни, які їх не ввели, не є винаходом британських експортерів. Така ситуація спостерігається у багатьох країнах ЄС, зокрема в Німеччині й Польщі.

Обсяги експорту Великої Британії різко зросли не лише до Киргизстану, а й, наприклад, до Вірменії, яка в подальшому експортує чимало товарів до росії. Серед британського експорту до цієї країни є значна кількість товарів, які можуть бути перепрофільовані у зброю.

Sky News

Аналіз Sky News продемонстрував, що британський експорт до чотирьох держав Кавказу та Центральної Азії компонентів, що, як було задокументовано, використовувалися для вбивства українців, зріс більш ніж на 500% з початку повномасштабної війни.