ЗМІ: Канада готова виділити кошти на поставку сотень тисяч боєприпасів до України

Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів з різних країн.

Про це повідомляє CBC із посиланням на джерела.

Хоча деталі ще уточнюються, джерела CBC в обороні кажуть, що канадський уряд може виділити $22 мільйони на цей план, який запропонував президент Чехії Петр Павел на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки.

Чеський уряд заявив, що йому вдалося отримати до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з країн, що не входять до Альянсу. Чехія зможе найближчими тижнями передати їх Україні, якщо отримає на це фінансування.

Міністр оборони Білл Блер сказав, що Канада веде переговори з Чехією.

«Я уклав меморандум про взаєморозуміння з Чехією щодо можливого придбання боєприпасів, які чеська сторона зараз має у своєму розпорядженні. Це дозволить нам швидше надати їх Україні, поки ми нарощуємо власне виробництво», — заявив Блер.