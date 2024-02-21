ЗМІ: Канада готова виділити кошти на поставку сотень тисяч боєприпасів до України

Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів з різних країн.
Про це повідомляє CBC із посиланням на джерела.
Хоча деталі ще уточнюються, джерела CBC в обороні кажуть, що канадський уряд може виділити $22 мільйони на цей план, який запропонував президент Чехії Петр Павел на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки.
Чеський уряд заявив, що йому вдалося отримати до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з країн, що не входять до Альянсу. Чехія зможе найближчими тижнями передати їх Україні, якщо отримає на це фінансування.
Міністр оборони Білл Блер сказав, що Канада веде переговори з Чехією.
«Я уклав меморандум про взаєморозуміння з Чехією щодо можливого придбання боєприпасів, які чеська сторона зараз має у своєму розпорядженні. Це дозволить нам швидше надати їх Україні, поки ми нарощуємо власне виробництво», — заявив Блер.
- 19 лютого Білл Блер також заявив, що Канада передасть Україні понад 800 дронів SkyRanger R70 — їхня загальна вартість перевищує $95 мільйонів. Ці безпілотники використовують, зокрема, для спостереження і збору розвідданих, а також для транспортування та доставки боєприпасів.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Канада виділила понад $9,7 мільярда підтримки для України, з них $2,4 мільярда становила військова допомога.
- Канада передала бойові танки Leopard 2, броньовані машини бойової підтримки, протитанкові засоби, стрілецьку зброю, гаубиці M777 та боєприпаси до них, камери з високою роздільною здатністю для дронів, зимовий одяг та багато іншого. Також Канада підготувала понад 40 тисяч військовослужбовців Сил оборони.