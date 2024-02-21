Signal дозволить користувачам приховати свій мобільний номер

Месенджер Signal дозволить користувачам спілкуватися з іншими людьми у застосунку, не повідомляючи їм номер свого мобільного телефону. Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Замість номера мобільного телефону користувач зможе використовувати унікальне ім’я користувача.

Також користувач зможе створити QR-код або посилання, яке буде спрямовувати людей на його імʼя користувача. Це дозволить іншим людям швидко звʼязуватися з ним у застосунку Signal без потреби вводити номер телефону.

«Імʼя користувача у Signal — це не логін або псевдонім, під яким вас будуть знати у застосунку, це не постійний ідентифікатор і його не бачать люди, з якими ви спілкуєтеся у Signal. Ім’я користувача — це просто швидкий спосіб ініціювати контакт у Signal, не повідомляючи свій номер телефону», — пояснюють у блозі.

На відміну від імені профілю імʼя користувача має бути унікальним та містити дві або більше цифр в кінці.

Натепер функція перебуває на бета-тестуванні і стане загальнодоступною протягом найближчих тижнів. Попри це для реєстрації у застосунку Signal користувачу однаково потрібно буде вказати номер свого мобільного телефону.