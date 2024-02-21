У США чоловік викрав приватний літак і пролетів 40 км, аби довести, що аеропорти недостатньо охороняють

В американському місті Пало-Альто чоловік викрав приватний літак і пролетів на ньому 40 км. Так він хотів показати місцевій владі, що аеропорти недостатньо охороняються.

Про це пише Independent.

Ще 8 лютого правоохоронці затримали 50-річного Луїса Густава Айреса. Його підозрюють у викраденні приватного літака вартістю $150 тисяч з аеропорту Пало-Альто. Чоловік каже, що проліз в аеропорт через щілину в огорожі, яка була розрізана.

Наслідки приземлення викраденого літака. ABC

Наслідки приземлення викраденого літака. ABC

Айрес пролетів 40 км на викраденому літаку, перш ніж був змушений здійснити аварійну посадку на пляжі в Гаф-Мун-Бей. У результаті літак перекинувся, уткнувшись носом в землю.

Після арешту чоловік сказав правоохоронцям, що викрав літак, щоб довести місцевій владі — аеропорти недостатньо охороняються. Під час арешту в Айреса знайшли ідентифікаційні документи трьох інших осіб. Його звинуватили в крадіжці особистих даних і крадіжці літака, але він відкидає звинувачення.