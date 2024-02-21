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У США чоловік викрав приватний літак і пролетів 40 км, аби довести, що аеропорти недостатньо охороняють

Автор:
Олександра Опанасенко
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В американському місті Пало-Альто чоловік викрав приватний літак і пролетів на ньому 40 км. Так він хотів показати місцевій владі, що аеропорти недостатньо охороняються.

Про це пише Independent.

Ще 8 лютого правоохоронці затримали 50-річного Луїса Густава Айреса. Його підозрюють у викраденні приватного літака вартістю $150 тисяч з аеропорту Пало-Альто. Чоловік каже, що проліз в аеропорт через щілину в огорожі, яка була розрізана.

Наслідки приземлення викраденого літака.

Наслідки приземлення викраденого літака.

ABC

Наслідки приземлення викраденого літака.

Наслідки приземлення викраденого літака.

ABC

Айрес пролетів 40 км на викраденому літаку, перш ніж був змушений здійснити аварійну посадку на пляжі в Гаф-Мун-Бей. У результаті літак перекинувся, уткнувшись носом в землю.

Після арешту чоловік сказав правоохоронцям, що викрав літак, щоб довести місцевій владі — аеропорти недостатньо охороняються. Під час арешту в Айреса знайшли ідентифікаційні документи трьох інших осіб. Його звинуватили в крадіжці особистих даних і крадіжці літака, але він відкидає звинувачення.