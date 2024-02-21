Лондонську телевежу продадуть за 347 мільйонів доларів. У ній буде готель

Британська телекомунікаційна компанія BT group продасть телевежу BT Tower у центрі Лондону за 275 млн фунтів стерлінгів (понад 13 млрд грн) компанії MCR Hotels. Остання планує зберегти її як знаковий готель.

Про це стало відомо з пресрелізу BT Group.

З 1984 вежа належить BT Group. Вона відігравала важливу роль в передачі дзвінків, повідомлень і телевізійних сигналів. Проте Британія прямує до цифрового майбутнього, тому низку мережевих операцій здійснюють через фіксовані та мобільні мережі BT Group. Через це більш як десять років тому мікрохвильові антени вежі демонтували.

MCR Hotels має у володінні близько 150 готелів. За словами генерального директора Тайлера Морса, будівлю збережуть і будуть працювати над розробкою нових пропозицій, які зможуть розповісти більше про її історію.

Вежа BT Tower розташована у районі Фіцровія, Лондон. Вона є памʼяткою архітектури. Висота основної конструкції 177 метрів, з додатковою секцією — 189 метрів. Завершили будівництво вежі в 1964 році. З тих пір вона була центром комунікаційних мереж Британії. На верхньому поверсі, який обертався, був ресторан.