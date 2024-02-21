Помер актор і комік Юен Макінтош, відомий за ситкомом «Офіс»

Британський актор і комік Юен Макінтош, відомий своєю роллю Кіта Бішопа у ситкомі «Офіс», помер у віці 50 років.

Про це повідомив творець серіалу «Офіс» Рікі Джерве.

«Надзвичайно сумна новина. Дуже смішний і дуже милий Юен Макінтош, відомий багатьом як «Великий Кіт» з «Офісу», помер. Абсолютний оригінал. Спочивай з миром», — написав він.

Прорив у карʼєрі Юена Макінтоша стався, коли його взяли на роль бухгалтера Кіта Бішопа в «Офісі». Перші серії ситкому вийшли у 2001 році. Серіал розповідає про щоденне життя офісних працівників з вигаданої компанії Wernham Hogg.

Також актор зʼявлявся у таких британських шоу, як «Міранда» і «Маленька Британія», виступав на Единбурзькому фестивалі Fringe, грав у мюзиклах.