Adobe показала помічника на основі штучного інтелекту — він вміє аналізувати текстові документи

Компанія Adobe презентувала помічника AI Assistant, який працює на базі штучного інтелекту та вміє аналізувати текстові файли. AI Assistant додадуть до програм Reader і Acrobat.

Про це йдеться на сайті компанії.

Користувачі Acrobat Individual, Pro та Teams, а також пробної версії Acrobat Pro можуть використовувати англомовну бета-версію нового помічника компанії вже з 20 лютого.

Adobe стверджує, що AI Assistant швидко генерує підсумки та ідеї з довгих текстових документів, відповідає на запитання користувачів та форматує проаналізовану інформацію для використання в електронних листах, звітах і презентаціях.

Інші функції AI Assistant зʼявляться у Reader протягом «найближчих днів і тижнів», а згодом у помічник додадуть інші мови.

Компанія каже, що в майбутньому за допомогою AI Assistant користувачі зможуть отримувати найважливішу інформацію з документів різних форматів і різних джерел, а ще створювати, редагувати та форматувати документи за допомогою ШІ. А також користувачі зможуть отримувати рецензії на створені документи для покращення їх якості.