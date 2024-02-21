Один з інструментів росії у війні ― надмірна жорстокість, і вона має за це поплатитися. Огляд матеріалів іноземних медіа 20 лютого

За два роки повномасштабної війни росіян проти України стало очевидним, що схильність окупантів до тортур над військовими, знущань над цивільними й масованих обстрілів міст ― елемент їхнього підходу до цієї війни та частина задуму. У цьому запевняє керівник проєкту з документації російських воєнних злочинів в Україні The Reckoning Project Фредрік Весслау у своїй статті для Foreign Policy. Він стверджує, що в жорстокості росіян у цій війні є системність, а понад 125 тисяч зафіксованих Офісом генпрокурора України російських воєнних злочинів ― це ознака того, що таку тактику схвалює і керівництво росії. «Це не баг, а фіча, що служить очевидній цілі», ― пише Весслау. А ціль, на його думку, ― зламати волю українського народу до спротиву.

Окремо автор пише про депортації дітей з тимчасово окупованих територій до росії. Це не лише завдає дітям та їхнім рідним невимовних емоційних страждань і глибоких травм ― це є ознакою геноциду українців.

За це, як і за обстріли цивільної інфраструктури, невибіркові бомбардування і знищення всього українського на тимчасово окупованих територіях, росія має заплатити, пише автор. Обовʼязкові тривалі судові процеси, ордери на арешт і вироки як для путіна, так і для його поплічників до рівня виконавців. Це потрібно щонайменше для того, щоб справедливість відчули жертви. Тому вже зараз Весслау розраховує на активну роботу міжнародних судів, де видача ордера на арешт путіна за депортацію українських дітей ― лише перший крок. За цим ордером мають послідувати десятки інших, наполягає автор, ― так диктатори всього світу зрозуміють, що покарання рано чи пізно їх наздожене.

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