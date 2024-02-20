Австралія нарощує свій військовий флот на тлі напруженості відносин з Китаєм

Австралія оголосила план зі створення найбільшого військово-морського флоту з часів Другої світової війни. Загалом протягом наступних десяти років уряд виділить понад $35 мільярдів на оборонний проєкт.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Австралії.

Австралійський уряд оголосив, що збільшить кількість бойових надводних суден до 26 — планують придбати ще 11 фрегатів і шість великих надводних кораблів.

Така заява пролунала після незалежної перевірки флоту під керівництвом адмірала ВМС США у відставці. Виявили, що «поточний надводний бойовий флот не підходить для стратегічного середовища, з яким зараз доводиться стикатися» Австралії та партнерам. Також зазначили, що нині Австралія має «найстаріший» флот за всю свою історію, і наголосили на необхідності оновити, вдосконалити та зміцнити Військово-морські сили країни.

«Сильна Австралія покладається на сильний Військово-морський флот, оснащений задля ведення дипломатії в нашому регіоні, стримування потенційних супротивників і захисту наших національних інтересів», — сказав начальник ВМС Австралії віцеадмірал Марк Гаммонд.

Аналітики вважають, що рішення про нарощування флоту вказує на ескалацію напруженості з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, пише CNN.

Австралія відчуває необхідність діяти через нестабільне безпекове становище в регіоні, де її суперник Китай створив найбільший у світі Військово-морський флот і висуває територіальні претензії у спірних водах.

«Це рішення може сигналізувати про те, що австралійські уряд і армія стурбовані стратегічними обставинами у країні. Наприкінці 2020-х увесь Індо-Тихоокеанський регіон, імовірно, опиниться в зоні ризику через посилення агресії Китаю як у Південно-Китайському морі, так і в Північно-Східній Азії», — сказала адʼюнкт-стипендіат військово-морських досліджень Університету Нового Південного Вельсу в Канберрі Дженніфер Паркер в інтервʼю австралійському телеканалу ABC.