Уряд вдосконалив логістику постачання та розподілення міжнародної допомоги в Силах оборони

Уряд ухвалив постанову, яка регулює питання міжнародної військової допомоги. Окрім синхронізації процесів у наданні військової допомоги, обліку, моніторингу та контролю, налагоджується і логістика постачання.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Ця постанова дозволила запустити «Український логістичний пункт» поза межами держави. Фактично, це український підрозділ при міжнародному хабі, що поєднує логістичну мережу партнерів з українською», — наголосив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

До складу «Українського логістичного пункту» входять представники Міноборони, ЗСУ, МВС та інших державних органів (за згодою). Це дозволить налагодити координацію з прийому і транспортування вантажів, а також координувати переміщення українських військових для навчання за кордоном.

«До цього діяльність українського персоналу на міжнародному хабі партнерів нормативно не була врегульована. Це спричиняло низку фінансових, адміністративних й організаційних складностей», — зауважив Станіслав Гайдер.

Відтепер, коли міжнародну допомогу доставляють в Україну, Генштаб розподіляє її між складовими Сил безпеки й оборони для найбільш ефективного і раціонального використання. Транспортуванням по підрозділах займаються підрозділи логістики Сил оборони.

«Одне з найголовніших завдань Міноборони — це моніторинг використання міжнародної військової допомоги в Силах безпеки і оборони. Тобто завдяки цій постанові ми зможемо синхронізувати дані щодо отриманої допомоги на рівні держави. Якщо раніше Нацгвардія, Прикордонна служба, Нацполіція вели внутрішній облік, то тепер Міноборони узагальнюватиме це в єдиному звіті», — пояснив заступник міністра оборони.