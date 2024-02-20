Глава Мінʼюсту пропонує мобілізувати засуджених за ДТП і корупціонерів

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що влада має мобілізувати вʼязнів і правопорушників, які не сидять у тюрмі.

Про це він заявив в інтервʼю Укрінформу.

«У нас одиниці людей, які не порушували правил дорожнього руху. Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав. Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно, таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять», — сказав він.

За його словами, також можна мобілізувати, наприклад, корупціонерів — мовляв, «ці люди мають не сидіти у вʼязниці, а захищати свою репутацію на фронті».

Малюська каже, що аналіз показує безпечність цих людей для війська: «Армія — це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де. Лопату в руки, копаємо. Забезпечуємо, готуємо їжу, носимо, розвантажуємо. У військового є купа роботи, яку можна і треба виконувати без зброї».