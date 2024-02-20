Tinder посилює верифікацію користувачів на тлі шахрайств з використанням ШІ

Найпопулярніша у світі платформа знайомств Tinder посилює правила верифікації у США, Великій Британії, Бразилії та Мексиці, побоюючись шахрайства через швидкий розвиток штучного інтелекту.
Функцію вже тестують в Австралії та Новій Зеландії, повідомляє Bloomberg.
Тепер для верифікації потрібні будуть водійські права або паспорт і самостійно записане відео. В компанії пояснюють ці кроки безпеки збільшенням кількості випадків шахрайства з використанням штучного інтелекту та злочинів на побаченнях.
Перевірятимуть дату народження та відповідність особи на відеоселфі фотографіям у профілі та в посвідченні. Після того, як користувач відправить інформацію, то упродовж двох хвилин отримає схвалення. Якщо верифікація буде успішною, то у профілі зʼявиться синя галочка.
- Підрозділ Match Group Inc. Tinder вже багато років розробляє свою систему перевірки особи і вперше представив її в Японії в 2019 році. Компанія поступово додає до списку нові країни, але впровадження інструментів ідентифікації є складним. У 2023 році додаток почав вимагати відеоселфі замість фото для верифікації користувачів. У додатках для знайомств почастішали випадки, коли шахраї використовують зображення, згенеровані штучним інтелектом, для створення унікальних профілів знайомств та обманом змушують людей віддавати свої гроші. За даними Федеральної торгової комісії США, лише у 2022 році жертви такого шахрайства втратили $1,3 млрд.